Причин, по которым подростки подаются в бега, несколько Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В течение 2018 года в правоохранительные органы поступило более 21 тысячи заявлений об исчезновении несовершеннолетних. По словам руководителя управления СКР, контролирующего расследование преступлений против детей, генерал-майора юстиции Евгении Минаевой, среди регионов, где дети исчезают чаще всего — Челябинская, Свердловская и Курганская области.

«Наибольшее количество [пропавших детей] отмечено в Коми, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Кировской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге», — рассказала Минаева в интервью «Российской газете». В ряде регионов уже найденные и возвращенные дети снова подаются в бега. Чаще всего это происходило в республиках Марий Эл и Удмуртии, Красноярском крае и Архангельской области, Кировской, Свердловской, Курганской областях и ряде других регионов.

В ряде случаев дети подаются в бега, чтобы не стать жертвой преступления. По словам Минаевой, такие ситуации отмечались в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Московской, Тверской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО — Югре.

Среди других объяснений, почему дети убегают — большое число учреждений для детей-сирот (только в Свердловской области их 83, в Курганской — 15). Кроме того, тенденция может говорить о плохой работе по профилактике безнадзорности, отметила Минаева.

В статистику не входят те, кого удалось оперативно найти. Неизвестной остается судьба 32 детей, 29 — погибли от рук преступников.

Иногда пропавших детей приходится искать по несколько дней с привлечением полиции, спасателей, волонтеров и даже авиации. Так, для поиска заблудившихся в тувинской тайге пятерых подростков использовались вертолеты и беспилотные аппараты, напоминает ИА FlashSiberia.