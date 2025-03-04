04 марта 2025

В Сургут закупят новые автобусы на 400 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы будут именно куплены, а не взяты в лизинг
Новые автобусы будут именно куплены, а не взяты в лизинг Фото:

В Сургуте (ХМАО) появятся новые автобусы. Они будут закуплены из средств окружного бюджета. Всего для этих целей выделено 400 миллионов рублей, сообщил депутат думы Югры Ринат Айсин.

«Я знаю, что городская администрация и окружное правительство достигли согласования и согласия о том, что новые автобусы будут приобретены. Деньги выделены… 400 миллионов рублей потратят на покупку автобусов для Сургута», — сообщил Айсин SiTV.

Он добавил, что автобусы будут именно куплены, а не взяты в лизинг. Сейчас осталось только пройти конкурсные процедуры.

В Сургуте на маршруты 45 и 47 вышли десять новых брендированных автобусов с городским гербом. Автобусы вмещают 92 пассажира. Они оснащены кондиционерами и отопительными печами. Также машины имеют низкопольное покрытие и адаптированы для инвалидов.

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В Сургуте (ХМАО) появятся новые автобусы. Они будут закуплены из средств окружного бюджета. Всего для этих целей выделено 400 миллионов рублей, сообщил депутат думы Югры Ринат Айсин. «Я знаю, что городская администрация и окружное правительство достигли согласования и согласия о том, что новые автобусы будут приобретены. Деньги выделены… 400 миллионов рублей потратят на покупку автобусов для Сургута», — сообщил Айсин SiTV. Он добавил, что автобусы будут именно куплены, а не взяты в лизинг. Сейчас осталось только пройти конкурсные процедуры. В Сургуте на маршруты 45 и 47 вышли десять новых брендированных автобусов с городским гербом. Автобусы вмещают 92 пассажира. Они оснащены кондиционерами и отопительными печами. Также машины имеют низкопольное покрытие и адаптированы для инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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