Прикамский мэр проиграл в борьбе с родителями детей-инвалидов

В Кунгуре детей-инвалидов собирались выселить из старой школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Решение мэра Кунгура Сергея Гордеева о выдворении детей-инвалидов из старого здания школы может быть полностью отменено. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сначала мэр пожаловался в прокуратуру на родителей, выступивших в защиту школы, потом конфликт вышел на федеральный уровень и он отозвал заявление, а сейчас при помощи общественников все и вовсе может вернуться на свои места.

«Скорее всего, в четверг в Кунгуре будет проведено выездное заседание комиссии общественной палаты Пермского края. Там будет рассмотрена в том числе возможность продолжить обучение детей в прежнем здании, главное, чтобы это было не во вред детям», — сообщил «URA.RU» председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников. Он пояснил, что речь идет о той части здания, которая не признана аварийной.

Источники «URA.RU» сообщали, что 29 июля в администрации губернатора должно было пройти совещание по ситуации в Кунгуре. Но в связи с тем, что решение найдено, от его проведения решили отказаться. В пресс-службе администрации Кунгура пояснили «URA.RU», что глава города вышел из отпуска 29 июля и «принимал участие во встречах с родителями в Кунгуре».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что мэр Гордеев написал заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов из-за того, что они пришли на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых футболках с хэштегом «ШколуДляДетейОВЗ». После этого Гордеев отозвал свое заявление, а 28 июля в Кунгуре прошел согласованный митинг, где люди требовали отставки главы города.