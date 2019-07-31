Публикация карты всех камер вызовет всплеск аварий на дорогах

Раскрытие информации о местах работы камер фиксации не только не снизит общее число нарушений, но и станет причиной увеличения числа ДТП. Об этом заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
По словам депутата, автомобилисты, зная о местах расположения камер, будут соблюдать правила только на этих участках дорог. «Это только спровоцирует нарушения правил дорожного движения, — цитирует Ефимова РИА „Новости“. — А если спровоцирует нарушения, то повлечет, соответственно, увеличение инцидентов с нехорошим исходом».
Свою позицию зампред комитета объяснил так: правила соблюдаются тогда, когда проверки неожиданные. Если же автомобилист предупрежден о контроле, то он будет ехать так, чтобы его не оштрафовали, только в месте работы камеры.
Автоюристы с таким подходом согласны лишь отчасти. «Если люди видят, что нарушения фиксируются, то они будут стараться соблюдать правила, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ автоюрист Дмитрий Славнов. — Но камеры постоянно добавляются, меняют расположение, все их отследить невозможно».
Карта расположения камер поможет тем, кто постоянно ездит одной и той же дорогой, пояснил эксперт. «Те, кто пользуется одними и теми же маршрутами, конечно, нарушать будут меньше, а приезжие как попадались, так и будут попадаться», — отметил собеседник агентства.
Ранее ГИБДД открыла на официальном сайте раздел, на котором указаны места расположения камер фиксации нарушений, напоминает агентство Nation News. На интерактивной карте можно увидеть участки, где факты нарушения ПДД фиксируются на фото и видео.