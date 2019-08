СМИ: Киану Ривз получит роль в новом «Форсаже»

Киану Ривз сыграет злодея в новом «Форсаже» Фото: страница Киану Ривза в Instagram

Актер Киану Ривз получит роль главного злодея во второй части спин-офф «Форсажа». Об этом сообщил американский портал We Got This Covered.

Премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в России состоялась 1 августа. Изначально лента задумывалась как спин-офф, призванный заинтересовать зрителей перед выходом девятой части «Форсажа», но теперь создатели решили превратить, по сути, рекламное кино в самостоятельную франшизу. По данным портала, если планы продюсеров реализуются, роль главного антагониста исполнит Киану Ривз.

Как ранее сообщило «URA.RU», уральский режиссер Андрей Григорьев, который намерен снять фильм о математике Григории Перельмане, планирует пригласить в ленту Киану Ривза. Уралец уверен, что никто не сможет так хорошо сыграть роль, как звезда «Матрицы».