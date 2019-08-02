Геннадий Грасиков пропал 30 июля во время сплава по реке Ауспия в составе группы из четверых человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На севере Свердловской области пропал без вести бывший летчик-истребитель Геннадий Красиков. Мужчину ищут с 30 июля, когда он в составе группы из четырех человек сплавлялся по реке Ауспия в Ивдельском округе.

«Он и еще три человека сплавлялись по реке, поднялась вода, перевернуло лодку, люди выплыли, а он потерялся. Сейчас его судьба неизвестна, он считается пропавшим без вести», — рассказали «URA.RU» в поисково-спасательном отряде «Сокол».

В настоящий момент поисками Красикова занимаются сотрудники МЧС, добавили в отряде. По информации, размещенной на странице «Сокола» в соцсети «ВКонтакте», пожилой мужчина был одет в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и серую футболку.