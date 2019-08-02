Названы причины отказа Mitsubishi от участия в ямальском мегапроекте «НОВАТЭКа»

Другие инвесторы газового проекта «НОВАТЭКа» не уйдут из него Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Японская компания Mitsubishi не стала инвестировать в ямальский мегапроект «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2» из-за рисков участия в нем и напряженных отношений между странами. Переговоры между компаниями завершились неудачно. При этом другие иностранные инвесторы не последуют ее примеру. Таким мнением с «URA.RU» поделились эксперты.

Тенденций для ухода других инвесторов из проекта нет, уверен ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Сложная система отношений между Россией и Японией приводит к тому, что японские компании уходят из проектов. Но это не касается других компаний. Я уверен, что найдутся инвесторы», — сообщил он.

С ним не согласился экономист и политолог Никита Масленников. Эксперт считает, что отказ от сделки не связан с геополитикой. «Здесь речь идет о конкретной конкуренции инвесторов в проекте. Это решение обусловлено взвешиванием рисков и перспектив участия компании, но не означает, что японцы не будут участвовать в других проектах», — сообщил «URA.RU» Масленников.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «НОВАТЭКа» не удалось. На звонки журналиста никто не ответил. В Mitsubishi пока воздерживались от комментариев по поводу причин отказа.

«Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (ЯНАО). Запуск проекта запланирован на 2023 год. По оценкам специалистов, его производительность составит около 19,8 миллиона тонн. 10%-е доли в проекте имеют французская компания Total, китайские CNODC и CNOOC и японский консорциум Mitsui с Jogmec.