Иностранный инвестор отказался вкладывать деньги в «Арктик СПГ-2»

Японская корпорация Mitsubishi не будет инвестировать в «Арктик СПГ — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Японская компания Mitsubishi не будет инвестировать в проект по строительству на Ямале завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Переговоры, которые корпорация вела с «НОВАТЭКом», завершились неудачно.

«Инвестиций в этот масштабный проект японская компания Mitsubishi делать не планирует. Переговоры с Mitsui еще продолжаются, но вероятность их позитивного исхода также крайне невелика», —сообщает американское агентство Bloomberg.

В Mitsubishi пока воздерживаются от комментариев по поводу того, что послужило причинами отказа от участия в проекте.

«Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ). Запуск проекта запланирован на 2023 год. По оценкам специалистов, его производительность составит 19,8 миллиона тонн, ранее сообщало «URA.RU». В феврале председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о планах развития ямальских проектов компании — четвертой линии завода «Ямал СПГ» и строительстве «Арктик СПГ-2».