Команда Зеленского написала заявления об увольнении

Владимир Зеленский заявил, что в его команде не держатся за власть Фото: Официальный сайт президента Украины

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями. Об этом украинский лидер сообщил журналистам.

«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении», — цитирует главу государства портал «ТСН». В разговоре со СМИ в Ивано-Франковске президент подчеркнул, что не станет удерживать тех, кто не справляется со своими обязанностями, уточняет телеканал 360.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан решил уволиться по собственному желанию, напоминает RT. Однако Зеленский пока не подписал его заявление. Богдан возглавлял офис украинского лидера с 21 мая.