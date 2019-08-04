Постпред Украины рассказал о изощренной попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что власти Киева старались сверх нормы платить членские взносы в ПАСЕ, чтобы возместить отсутствие России в организации. Он подчеркнул, что генсек Совета Европы Турбьен Ягланд занял в этом вопросе твердую позицию, и события начали идти по иному сценарию.
По словам Кулебы, в итоге Украину в ПАСЕ упрекнули в том, что «Киев постоянно что-то просит и никогда не предпринимает действий самостоятельно», пишет информагентство Nation News.
Киев за членство в ПАСЕ заплатил 400 тысяч долларов, то есть больше, чем требуется. К такому же шагу власти страны призывали остальных членов организации. Политики хотели доказать, что ПАСЕ выживет и без российских взносов, добавляет телеканал 360. В итоге Кулеба выразил сожаление, что украинское государство потратило «очень большую сумму», но не добилось результата.
Россия, напомним, была лишена права голоса на сессиях ассамблеи в 2014 году из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. После этого Москва перестала выплачивать членские взносы в Совет Европы. На июньской сессии 2019-го года права российской делегации восстановили.