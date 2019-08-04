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Губернатор Югры предложила жителям оценить работу чиновников во время паводков

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова в ближайшие дни собирается с визитом в Березовский районФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила жителям региона вместе оценить работу органов власти. Такое предложение губернатор сделала, опубликовав в Instagram снимки затопленных домов в Березовском районе, куда собирается с визитом на следующей неделе.

«Вторник, среда — работа в Березовском районе (Березово, Игрим, Саранпауль, Няксимволь). Я уже сообщала, что из-за дождей в районе подтоплено 5 домов (из них 4 индивидуальных жилых дома) и 20 придомовых участков. Оперативная группа Главного управления МЧС РФ по автономному округу работает в районе с 01.08.2019 г. Уважаемые югорчане, вместе с вами оценим эффективность действий органов власти в чрезвычайной ситуации», — написала Комарова.

В рамках визита в Березовский район Комарова планирует обсудить с жителями ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Берёзово, строительство жилого дома в Игриме и ситуацию со спорткомплексом «Айсберг», а также осмотреть завершающееся строительство детсада «Олененок» в селе Саранпауль и познакомиться с авторами проекта этнического стойбища «Мань Ускве» и с воспитанниками детского лагеря, открытого на его базе.

Ранее «URA.RU» писало, что губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова собирается за два месяца объехать округ и встретиться с югорчанами, чтобы узнать их мнение о реализации нацпроектов. «Планируется, что губернатор на местах проведет общественные обсуждения «Национальные проекты глазами жителей», — заявили агентству в окружном департаменте внешних и общественных связей.

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Вторник, среда - работа в Березовском районе (Березово, Игрим, Саранпауль, Няксимволь). Я уже сообщала, что из-за дождей в районе подтоплено 5 домов (из них 4 индивидуальных жилых дома) и 20 придомовых участков. Оперативная группа Главного управления МЧС РФ по автономному округу работает в районе с 01.08.2019г. Уважаемые югорчане, вместе с вами оценим эффективность действий органов власти в чрезвычайной ситуации, по ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Берёзово, строительству жилого дома в Игриме по ул.Транспортная д.33 на 45 квартир (нацпроекты – «Жилье и городская среда», «Демография»), обсудим ситуацию со спорткомплексом «Айсберг». Ранее Вы обращались ко мне в директ (нацпроект «Демография»). Осмотрим завершающийся строительством детсад «Олененок» в селе Саранпауль (нацпроект «Образование»), познакомимся с авторами проекта этнического стойбища «Мань Ускве», в переводе с мансийского - «Маленький городок», воспитанниками детского лагеря, который открыт на его базе (нацпроект – «Культура»). До встречи в Берёзовском районе. #НатальяКомарова #Нацпроекты86 #ВокругЮгра

Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova)

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