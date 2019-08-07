В Киеве решили изменить мировой порядок

Правительство Украины считает необходимым изменить всю систему глобального порядка. С соответствующим заявлением выступил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, государства постоянно пренебрегают договоренностями. Во-вторых, мировая безопасная система была уничтожена. И вот в этой всей „каше“ нужно выстраивать новый международный порядок», — отметил высокопоставленный чиновник украинского кабмина в эфире телеканала NewsOne.
Тука пояснил, правила, по которым мир существовал после окончания Великой отечественной войны, уже устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, отмечает агентство Nation News.
6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров России, Германии и Франции как можно скорее провести переговоры из-за обстрела в Донбассе. «Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — заявлял Зеленский. Таким образом украинский президент отреагировал на гибель четырех украинских силовиков в Донбассе, отмечает «