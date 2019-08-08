Ямальские депутаты решили обновить свой автопарк

Заксобрание ЯНАО объявило аукцион о покупке автомобиля за 1,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание ЯНАО закупает новый автомобиль для депутатов за 1,5 млн рублей. Аукцион был размещен на сайте госзакупок.

В наименовании закупки указано: «Поставка автотранспортного средства». В техническом задании к аукциону говорится, что автомобиль должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска в кузове «седан». Мощность двигателя не должна превышать 200 л. с., а запускаться он должен с кнопки. В салоне будущего автомобиля ямальских депутатов должны быть цветной многофункциональный дисплей на панели приборов, электростеклоподъемники всех дверей с функцией «Auto», круиз-контроль, USB разъем для проигрывания музыки и зарядки мобильных устройств на центральной консоли, аудиосистема на шесть динамиков и система Bluetooth. Аукцион пройдет 23 августа, а заявки на него будут принимать до 21 августа.

В пресс-службе ямальского парламента «URA.RU» подтвердили, что закупают новый автомобиль. «Предыдущая машина Mitsubishi Pajero Sport 2006 года выпуска уже отслужила свой срок. Автомобили Заксобрания предназначены, чтобы отвозить документы и чтобы депутаты ездили по исполнению своих полномочий», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что автопарк Заксобрания ЯНАО сейчас насчитывает 20 машин. Конкретную марку закупаемого автомобиля не назвали.