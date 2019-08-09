Со свердловской компанией, сорвавшей сроки федерального проекта в Зауралье, разберутся силовики

Вопрос поднял Александр Ильтяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области передаст правоохранительным органам документы на подрядчика из Каменска-Уральского Свердловской области, из-за которого сорвались сроки строительства спортивного сооружения в Мишкинском районе Зауралья. Об этом на совещании с полпредом УрФО Николаем Цукановым сообщил заместитель курганского губернатора Анатолий Воробьев.

Вопрос по Мишкинскому ФОКу поднял присутствовавший на совещании депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Это преступная деятельность!» — возмутился он действиями подрядчика. «Подготовлено заявление и будет передано в правоохранительные органы. У нас подрядная организация из города Каменск-Уральский заявилась, выиграла конкурсную процедуру, а когда был подписан договор и они должны были предоставить банковскую гарантию, она оказалась нарисованной на бумаге», — ответил ему Воробьев.

Чиновник отметил, что на конкурс заявлялось два участника, но один из них не был допущен к аукциону, так как не соответствовал требованиям заказчика. На предыдущие два аукциона не заявлялся никто. Воробьев сообщил, что сейчас объявлен новый конкурс по поиску подрядчика, и уже есть потенциальные участники.

Цуканов предположил, что власти Зауралья установили слишком низкую начальную цену. «Коллеги из соседних субъектов оценили и заявили, что маржинальность до 15 процентов. Объект нормальный, просто наши местные организации не всегда готовы честно это выполнять», — заявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. За строительство ФОКа в Мишкинском районе власти готовы заплатить 80 млн рублей.