Евгений Козлов в органах внутренних дел с 2000 года Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Новым начальником УМВД по Тюмени стал Евгений Козлов. Личному составу его представил глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«В напутственном слове Юрий Петрович отметил, что Евгений Владимирович опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Евгений Козлов является полковником полиции. Он родился в 1979 году в селе Викулово (Тюменская область). В органах внутренних дел с 2000 года. В 2018 году был назначен на должность начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

Ранее тюменское УМВД возглавлял Петр Вагин. В июне он был назначен замглавы МВД Северной Осетии.