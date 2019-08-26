Умер пиарщик Березовского, консультировавший Собчак

Лорд Тим Белл работал со многими британскими и российскими политиками Фото: скриншот видео YouTube, канал BBC Newsnight

Английский политтехнолог и пиарщик Тим Белл, который работал с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, олигархом Борисом Березовским и телеведущей Ксенией Собчак, скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Белл умер 25 августа в окружении своей семьи после продолжительной болезни», — цитирует издание друга семьи политтехнолога. О дате похорон Тима Белла пока не сообщается.

Британский пиарщик Тим Белл долгие годы консультировал бывшего премьер-министра Великобритании Маргатер Тэтчер, некоторое время он даже считался ее ключевым соратником и политтехнологом. Считается, что именно Белл помог Тэтчер создать ее знаменитый публичный образ «железной Леди».

Впоследствии он представлял интересы правительств Белоруссии, Ливии, Бахрейна и Туниса. В 1996 году Белл консультировал Бориса Ельцина на выборах президента России и, как считается, сыграл немалую роль в его переизбрании на второй срок. Кроме того, в 2000-е годы он был пиарщиком опального российского олигарха Бориса Березовского после его переезда в Лондон. В 2018 году Белл активно помогал телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты России, организовать встречи с представителями западного политического истеблишмента.