Тюменская исполнительница хита «За Путина» споет в Кремле

После исполнения песни «За Путина» Жанне Прохорихиной открылся путь на сцену Кремлевского дворца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская певица Жанна Прохорихина, снявшая нашумевший клип про президента РФ Владимира Путина, 7 декабря выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Артистка примет участие в концерте «Зимняя сказка для взрослых», организатором которого выступает телеканал «Шансон-ТВ»

По информации на сайте телеканала, в Кремль певице удалось попасть после победы в конкурсе «О чем поет страна», который проводит «Шансон-ТВ». Компанию Прохорихиной составят Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Вика Цыганова и другие звезды русского шансона. От комментария для «URA.RU» тюменка отказалась.

Ранее Прохорихина написала песню и сняла клип «За Путина», в котором поддержала действующего президента и подвергла критике тех, кто его ругает. Это видео на YouTube посмотрели более 330 тысяч раз.