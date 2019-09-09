Оппозиция ХМАО не смогла нарушить планы «Единой России»

«Единая Россия» одержала безоговорочную победу в большинстве муниципалитетов Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Избирательная комиссия ХМАО озвучила результаты выборов. Подавляющее большинство победителей — представители «Единой России».

Из 34 «портфелей» 29 получили единороссы. Представители ЛДПР получили одно место в думе Пыть-Яха и два в совета депутатов городского поселения Коммунистический. У КПРФ победа в Мегионе — коммунистов в думе города будет представлять Таги-заде Халид Боюкага оглы. Также победу одержал один самовыдвиженец: главой поселения Нижнесортымский Сургутского района стал Петр Рымарев.

На прошедших выборах сообщений о серьезных нарушениях в избирком не поступало, а текущие вопросы удавалось решать в рабочем режиме. Некоторые кандидаты уже заявили о том, что признают итоги голосования, но остались недовольны явкой избирателей, которая, как писало «URA.RU» ранее, составила около 27%.

В Югре прошли региональные выборы. Жители Когалыма, Покачей, Локосово и поселения Русскинская Сургутского района выбрали депутата в окружную думу (им стал лобист Лукойла Андрей Ковальский), в Болчарах, Белом Яру, Нижнесортымском, Сергино и Коммунистическом выбрали глав поселений. Также в некоторых городах состоялись довыборы в местные думы.