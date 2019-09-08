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В думе ХМАО один лоббист Лукойла сменил другого

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Выборы 2016. Сургут, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, выборы 2016
Итоговые цифры хоть и будут отличаться от нынешних, но вопрос с победителем, пожалуй, снятФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Единорос Андрей Ковальский, представляющий интересы Лукойла, по итогам подсчета двух третей голосов, лидирует на довыборах депутата думы Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15. Ему свои голоса отдали 48,2% избирателей.

На втором месте, с 19,27% голосов избирателей, коммунист Жалауддин Абдуразаков, а на третьем — справедливоросс Инна Абдурахманова: ей свои голоса отдали 13,95% избирателей. На четвертом месте с 12,71% расположился либерал-демократ Максим Егоров, а самовыдвиженец Мурад Гасанов сумел набрать лишь 2,84% голосов.

Ранее «URA.RU» писало, что место в думе ХМАО стало вакантным после ухода из регионального парламента другого лоббиста нефтяной компании «Лукойл» Сергея Кочкурова.

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