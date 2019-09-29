У Путина появился новый друг среди президентов

По данным прессы, Владимир Путин хорошо поладил с новым руководителем Монголии Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства сумел подружиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию об этом распространило издание Bloomberg Businessweek.

В материале отмечается, что, несмотря на не очень активное взаимодействие между Улан-Батором и Москвой в экономической сфере, постарался наладить контакт с президентом России, встретившись с ним несколько раз. Последняя их встреча состоялась в начале сентября в монгольской столице, по ее итогам глава Монголии был приглашен на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, что, по мнению редакции Bloomberg, является «ключевым событием в календаре Москвы на 2020 год». Баттулга, как напоминают журналисты, признает необходимость тесного сотрудничества с Россией. Это отличает его от предшественников, которые считали необходимым налаживать отношения с США и другими странами Запада.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Путин публично признался в том, что настроиться «на одну волну» с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой ему помогает их общее увлечение дзюдо. «Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну», — отмечал ранее российский президент. По словам Путина, с Баттулгой он старается встречаться не только на политических мероприятиях и экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо. Именно поэтому двум лидерам удается поддерживать эффективный диалог, решать актуальные вопросы по сотрудничеству двух стран и добиваться значительных успехов в реализации проектов, считает Путин.