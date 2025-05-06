Кадыров объяснил свои слова об отставке

Кадыров: решение о моей отставке с поста главы Чечни может принять только Путин
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Кадыров отметил, что может лишь предложить отправить его в отставку
Кадыров отметил, что может лишь предложить отправить его в отставку Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос о его пребывании на посту главы Чеченской Республики находится в исключительной компетенции президента России Владимира Путина. Так он в соцсетях прокомментировал свои слова об отставке. 

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что может лишь обратиться с просьбой, однако окончательное решение по этому вопросу принимает исключительно Путин.

Ранее Кадыров обратился с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Он выразил надежду, что его слова будут приняты.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос о его пребывании на посту главы Чеченской Республики находится в исключительной компетенции президента России Владимира Путина. Так он в соцсетях прокомментировал свои слова об отставке.  «Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что может лишь обратиться с просьбой, однако окончательное решение по этому вопросу принимает исключительно Путин. Ранее Кадыров обратился с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Он выразил надежду, что его слова будут приняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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