Кадыров объяснил свои слова об отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос о его пребывании на посту главы Чеченской Республики находится в исключительной компетенции президента России Владимира Путина. Так он в соцсетях прокомментировал свои слова об отставке.
«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что может лишь обратиться с просьбой, однако окончательное решение по этому вопросу принимает исключительно Путин.
Ранее Кадыров обратился с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Он выразил надежду, что его слова будут приняты.
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