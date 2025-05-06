Трамп: только благодаря США была одержана победа во Второй мировой войне

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Дональд Трамп вновь заявил, что именно США якобы одержали победу во Второй мировой войне
Дональд Трамп вновь заявил, что именно США якобы одержали победу во Второй мировой войне Фото:

Президент США Дональд Трамп вновь громогласно заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута исключительно благодаря Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. Он добавил, что победа в Первой мировой была одержана, по его мнению, только благодаря Штатам. 

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные», — заявил Трамп в своей соцсети. Он также отметил, что США являются единственной страной в мире, которая не празднует свои победы.

При этом еще несколько дней назад Трамп заявлял, что устанавливает 8 мая как День победы США во Второй Мировой войне. Уже тогда он подчеркивал, будто именно американцы победили в этой войне. По его мнению, вклад Соединенных Штатов в победу над нацизмом является наибольшим среди союзников. Причем даже сами американцы неоднозначно отреагировали на заявления своего президента. 

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Президент США Дональд Трамп вновь громогласно заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута исключительно благодаря Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. Он добавил, что победа в Первой мировой была одержана, по его мнению, только благодаря Штатам.  «Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные», — заявил Трамп в своей соцсети. Он также отметил, что США являются единственной страной в мире, которая не празднует свои победы. При этом еще несколько дней назад Трамп заявлял, что устанавливает 8 мая как День победы США во Второй Мировой войне. Уже тогда он подчеркивал, будто именно американцы победили в этой войне. По его мнению, вклад Соединенных Штатов в победу над нацизмом является наибольшим среди союзников. Причем даже сами американцы неоднозначно отреагировали на заявления своего президента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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