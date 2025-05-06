Трамп: только благодаря США была одержана победа во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп вновь громогласно заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута исключительно благодаря Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. Он добавил, что победа в Первой мировой была одержана, по его мнению, только благодаря Штатам.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные», — заявил Трамп в своей соцсети. Он также отметил, что США являются единственной страной в мире, которая не празднует свои победы.
При этом еще несколько дней назад Трамп заявлял, что устанавливает 8 мая как День победы США во Второй Мировой войне. Уже тогда он подчеркивал, будто именно американцы победили в этой войне. По его мнению, вклад Соединенных Штатов в победу над нацизмом является наибольшим среди союзников. Причем даже сами американцы неоднозначно отреагировали на заявления своего президента.
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