Средний размер пенсии в России на начало 2025 года составил 23 175 рублей в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России.
«Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении фонда. Данные приводит РИА Новости. По информации Соцфонда, эти данные получены по итогам анализа выплат всем категориям пенсионеров.
Также там отметили, что на 1 января 2025 года на учете находилось более 41 миллиона пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают свыше 33 миллионов человек, выплаты по инвалидности назначены более двум миллионам граждан, а по потере кормильца — порядка полутора миллионов россиян.
Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года средний размер назначенных пенсий в России вырос до 23 229 рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Повышение связано с индексацией страховых выплат на 7,3% и дополнительной доиндексацией из-за инфляции. Количество пенсионеров также увеличилось и достигло более 41 миллиона человек. Также с 1 мая обещали еще повысить размер страховых пенсий и других выплат. При этом озвучивался и вариант, при котом пенсии, наоборот, будут снижены, передает «Национальная служба новостей».
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