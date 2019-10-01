На Сахалине санитарка детского дома-интерната для умственно отсталых детей оставила 15-летнюю воспитанницу в ванне с кипятком. Подросток скончалась от ожогового шока.
Утром 29 сентября санитарка положила несовершеннолетнюю в ванну для мытья тела, включила теплую воду и пошла в другое помещение за памперсами и пеленкой. Вернувшись, она поняла, что из крана течет горячая вода, а на теле девочки уже видны ожоги. Сотрудница вызвала скорою помощь, которая доставила ребенка в больницу. На следующий день воспитанница интерната скончалась.
«Согласно выводам врача судебно-медицинского эксперта Тымовского РО Сахалинского бюро СМЭ предварительная причина смерти девочки ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова 2 степени», — говорится на сайте регионального Следственного комитета.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В рамках расследования будут проверяться и действия врачей, поскольку пациентка скончалась в больнице.