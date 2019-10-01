Покраска входила в перечень работ по ремонту фасада Фото: паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» во «Вконтакте»

В Нефтеюганске жители дома №12 в восьмом микрорайоне пришли в ужас от качества ремонта фасада пятиэтажки. Результаты работы строителей они опубликовали в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

На опубликованных снимках видно, что дом покрасили в аляпистой красно-зеленой гамме с многочисленными потеками и неровностями. «Мимо проезжала и увидела сие творчество, мама родная, отрубить им руки», — поделилась впечатлениями Елена Чекасина. «Весь город смеется. Теперь попробуй квартиру продай по нормальной цене», — возмущен Анатолий Макеев. «Всем домом коллективное заявление в прокуратуру», — советует Наталья Лукьянчук.

На сайте «РеформаЖКХ» значится, что ремонт фасада в этом доме выполняла фирма «Сибспецстрой». Связаться с ее руководством не удалось, в приемной сказали, что руководства не будет на месте до следующей недели. В югорском фонде капитального ремонта, который проводил аукцион по определению подрядчика на этот объект, журналисту агентства заявили, что работы еще не приняты. «В приемке работ участвуют представители собственников, городской администрации, службы стройнадзора. Если возникнут претензии, то подрядчик должен будет их устранить», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального оператора.

В разговоре с журналистом агентства жители дома заявили, что в таком виде не будут подписывать акт приема работ со строителями. Ранее «URA.RU» сообщало о других казусах в работе как самого фонда капремонта и его подрядчиков. Так, например, в Ханты-Мансийске планировалось заменить систему горячего водоснабжения в доме, где ее никогда не было.

Фото: паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»