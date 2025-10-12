В Нижневартовске откроют комнату матери и ребенка для студентов

В ХМАО студенты Нижневартовского государственного университета (НВГУ) получат возможность совмещать учебу с родительскими обязанностями благодаря открытию комнаты матери и ребенка. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, новое пространство начнет работу уже в ноябре.
«Уже в ноябре в вузе появится комната матери и ребенка. Это поможет снизить нагрузку на молодых родителей и сохранить баланс между обучением и семейными обязанностями. В новом пространстве оборудованы зоны для кормления, игр и отдыха», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».
Комната матери и ребенка станет местом, где студенты смогут временно оставить детей под присмотром обученных волонтеров. Проект предусматривает создание не менее одной тысячи подобных пространств в вузах и колледжах по всей России до 2030 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!