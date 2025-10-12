12 октября 2025
11 октября 2025

В Нижневартовске откроют комнату матери и ребенка для студентов

Комната матери и ребенка в НВГУ откроется в ноябре
Комната матери и ребенка в НВГУ откроется в ноябре Фото:

В ХМАО студенты Нижневартовского государственного университета (НВГУ) получат возможность совмещать учебу с родительскими обязанностями благодаря открытию комнаты матери и ребенка. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, новое пространство начнет работу уже в ноябре.

«Уже в ноябре в вузе появится комната матери и ребенка. Это поможет снизить нагрузку на молодых родителей и сохранить баланс между обучением и семейными обязанностями. В новом пространстве оборудованы зоны для кормления, игр и отдыха», — говорится в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».

Комната матери и ребенка станет местом, где студенты смогут временно оставить детей под присмотром обученных волонтеров. Проект предусматривает создание не менее одной тысячи подобных пространств в вузах и колледжах по всей России до 2030 года.

