В ХМАО водитель добился выплаты за ожоги от газовой плиты в кабине грузовика

Няганский городской суд обязал начальника линейного участка выплатить рабочему 500 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью, полученный при пожаре на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.
«Компенсация морального вреда: заявленная сумма — 1 000 000 рублей. Взысканная судом сумма — 500 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в ведомстве.
По материалам дела, водитель автомобиля «Урал» обогревался в кабине с помощью газовой плиты, что нарушало требования техники безопасности. В результате утечки газа произошел пожар, мужчина получил тяжкие ожоги. Суд признал виновным руководителя участка, под контролем которого находился автомобиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!