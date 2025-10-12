12 октября 2025
11 октября 2025

В ХМАО водитель добился выплаты за ожоги от газовой плиты в кабине грузовика

Суд постановил выплатить компенсацию водителю, который пострадал на работе
Суд постановил выплатить компенсацию водителю, который пострадал на работе

Няганский городской суд обязал начальника линейного участка выплатить рабочему 500 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью, полученный при пожаре на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.

«Компенсация морального вреда: заявленная сумма — 1 000 000 рублей. Взысканная судом сумма — 500 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточнили в ведомстве.

По материалам дела, водитель автомобиля «Урал» обогревался в кабине с помощью газовой плиты, что нарушало требования техники безопасности. В результате утечки газа произошел пожар, мужчина получил тяжкие ожоги. Суд признал виновным руководителя участка, под контролем которого находился автомобиль.

