В Сургуте в элитном жилищном комплексе загорелась квартира

В элитном комплексе «Новин» загорелась квартира
В Сургуте (ХМАО) в элитном жилищном комплексе «Новин» загорелась квартира. Спасатели эвакуировали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.
«В районе 11 утра поступило сообщение о возгорании в 13-этажном доме по Югорскому тракту. Сообщение о загорании в квартире на 8 этаже. Силы и средства МЧС России в ближайшее время прибыли на место. В 11:18 — локализация, в 11:22 — ликвидация открытого горения», — сообщили агентству в пресс-службе.
Спасатели эвакуировали семь человек. Трое из них — дети.
