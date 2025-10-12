12 октября 2025

В Сургуте в элитном жилищном комплексе загорелась квартира

© Служба новостей «URA.RU»
В элитном комплексе «Новин» загорелась квартира
В элитном комплексе «Новин» загорелась квартира Фото:

В Сургуте (ХМАО) в элитном жилищном комплексе «Новин» загорелась квартира. Спасатели эвакуировали семь человек, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

«В районе 11 утра поступило сообщение о возгорании в 13-этажном доме по Югорскому тракту. Сообщение о загорании в квартире на 8 этаже. Силы и средства МЧС России в ближайшее время прибыли на место. В 11:18 — локализация, в 11:22 — ликвидация открытого горения», — сообщили агентству в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали семь человек. Трое из них — дети.

© Служба новостей «URA.RU»
