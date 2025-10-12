В центре Сургута завершается масштабный ремонт дорог

В Сургуте подходит к концу ремонт проспекта Ленина — одного из ключевых участков дорожной сети. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент URA.RU.
«По проспекту Ленина заключено два муниципальных контракта. Участок от улицы Дзержинского до Декабристов уже завершен, сейчас подрядчик устраняет замечания. Также ведется укладка тротуарной плитки и устройство парковочных пространств на участке от улицы Декабристов до памятника Основателям города. Работы выполнены на 92%», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.
Общая площадь нового асфальта превышает 20 тысяч квадратных метров, тротуаров — 2300 квадратных метров. Подрядчиком выступает компания «ЮВИС». При этом, несмотря на двухлетний контракт, организация обязалась завершить все работы уже в этом году. Срок сдачи объекта — 31 октября. Общая стоимость ремонта на проспекте Ленина составляет 310 миллионов рублей.
Всего в рамках дорожной кампании этого года запланировано обновление 38 объектов. Работы полностью завершены на 30 из них, остальные находятся на стадии сдачи или устранения замечаний. В числе участков, где ремонт продолжается, — улицы Мелик-Карамова, Аэрофлотская, Островского, Профсоюзов, проспект Мира и Югорский тракт.
Ранее в интервью URA.RU глава города Максим Слепов рассказал, как визит губернатора ХМАО Руслана Кухарука обеспечил рекордный бюджет на ремонт дорог. В 2025 году Сургут получил рекордную сумму на ремонт дорог — около 1,7 млрд рублей, и столько городу не выделяли никогда.
