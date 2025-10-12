12 октября 2025
11 октября 2025

Рейс из Сургута в Уфу задержан на сутки

В аэропорту Сургута на сутки задержан рейс до Уфы
В международном аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова на сутки задержан рейс в Уфу (Башкортостан). Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

«Уфа. У69072. Задержка до 10:15, 14.10.2025», – сообщается на сайте. В справочной аэропорта URA.RU сообщили, что причиной задержки стало позднее прибытие рейса.

Ранее URA.RU писало, что пассажир из Югры добился в суде компенсации от авиакомпании за задержку рейса на восемь часов. Мировой судья взыскал с авиаперевозчика неустойку в размере 4,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в шесть тысяч рублей и штраф в 5,3 тысячи рублей

