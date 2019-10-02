В курганский общественный совет вошли инициатор создания крематория и КВНщик

Программисты сомневаются, что общественный совет поможет правительству понять IT-сферу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В общественный совет департамента информационных технологий вошли инициатор идеи строительства крематория в Кургане Наталья Лебедева и президент «Фонд КВН XXI век» Максим Полковников. IT-сообщество уверено, что общественный совет будет проходить для галочки.

«Создали общественный совет. Почему-то ничего интересного в его функциях в положении о совете не нашла, предполагалось не это. Но, может быть, оно сделано по каким-то рекомендованным шаблонам», — написала неизвестный автор поста в группе «ИТ-слухи Курган» в соцсети «ВКонтакте». На это директор департамента Гульжан Фахрутдинова ответила: «Общественный совет при департаменте, а не орган управления департаментом, кажется так».

Член совета Наталья Лебедева отметила, что изначально обсуждался совет, куда бы вошли НКО и бизнес. Говорилось об участии совета в создании стратегии цифровизации области, внедрения проекта «Умный город» и так далее. «Оказалось, что не все желающие в нем быть знали о его создании, и есть те, кто не стал заморачиваться поиском НКО», — написала Лебедева.

Курганская активистка Лебедева стала известна недавно. Ее идея строительства в Кургане крематория на сайте «Инициативы Зауралья» за час собрала 200 голосов.