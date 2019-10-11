Жители ХМАО ищут управу на фирму, построившую вместо дома гостиницу

Владельцев апартаментов не устраивает статус их недвижимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сургутяне пытаются отстоять правоту в споре с застройщиком, который вместо жилого дома построил гостиницу. В итоге людям достались не квартиры, а апартаменты, не имеющие статуса жилого помещения. Об этой проблеме «URA.RU» рассказала представительница инициативной группы жителей Оксана Неклюдова.

По словам женщины, она вступила в долевое строительство одноподъездного пристроя к дому №47 по улице Крылова. Застройщиками выступали компания «Кабельснабсбыт» и предприниматель Максим Малков. «По документам выходило, что ведется строительство офисно-гостиничного помещения. Однако нас заверили, что при сдаче объекта статус будет изменен на жилой дом. Этого так и не произошло. Наши квартиры является нежилыми помещениями, мы платим повышенную коммуналку, и понятно, что желающих купить такое проблемное жилье нет», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Неклюдова. Дозвониться до застройщиков не удалось. Телефоны, указанные в открытых источниках, оказались отключены.

В мэрии Сургута, куда за помощью обратились жители, журналисту агентства сообщили, что вопрос о признании помещений в этом объекте жилыми будет рассмотрен на специальной комиссии. «Также жителям предложена помощь в составлении исков в суд», — прокомментировали ситуацию в администрации города.