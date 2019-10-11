В уральской больнице назвали нормальной зарплату медсестры в 2900 рублей

В следующем месяце медсестра заработала уже почти 12 тысяч рублей, подчеркнули в больнице Фото: depositphotos.com

В горбольнице №2 Магнитогорска Челябинской области не нашли нарушений при начислении зарплаты в 2,9 тыс. рублей работающей там медсестре. Об этом заявили в лечебном учреждении после совещания главврача с сотрудниками бухгалтерии и профсоюза.

«Женщина 26 августа устроилась на работу в поликлинику, которая специализируется на проведении платных профосмотров. В августе она отработала 39 часов, следующий месяц полностью. В сентябре договоров с предприятиями не заключалось, проведенных осмотров было мало, и нагрузка на кабинет, где работает медсестра, не превышала нормативную. В ходе проверки нарушений при начислении зарплаты не выявлено, — пояснили «URA.RU» в лечебном учреждении.

«Начисление должностного оклада и выплаты произведены в соответствии с законодательством. Компенсация за увеличение объема оказанных медуслуг сделана в сентябре в размере 1134 рубля, что связано с невысокими объемными показателями работы сотрудника», — добавили также в больнице. И сообщили, что в октябре зарплата ожидается более высокой, а медсестре предложат поработать по совместительству.

Поводом для скандала стала публикация в местном паблике «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» выставили сканы расчетных листков медсестры. Согласно им, по итогам августа она получила около 2,9 тыс. рублей, а за сентябрь — 11,8 тыс. рублей.

Инцидент стал очередным в серии скандалов из-за низких зарплат медиков. Губернатор Алексей Текслер заявил, что ситуацию исправят нацпроект «Здравоохранение» и областные программы.