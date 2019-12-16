Узбеки со всего Урала едут в Екатеринбург решать судьбу страны

Граждане Узбекистана, проживающие в Свердловской области и УрФО, смогут проголосовать в столице Урала на выборах в парламент своей страны. Об этом «URA.RU» сообщили в генконсульстве Республики Узбекистан в Екатеринбурге, где создан избирательный участок №18.
«С 12 по 18 декабря мы проводим досрочное голосование — выезжаем в места компактного проживания наших граждан на Урале, — рассказал „URA.RU“ генеральный консул республики Узбекистан в Екатеринбурга Абдусалом Хатамов. — Уже побывали в Челябинске, Тобольске, Тюмени, сегодня досрочные выборы проходят в Нижневартовске, далее — в Нягани и Ханты-Мансийске».
По словам генконсула, узбекистанцы, которые не успели или не смогли проголосовать досрочно, смогут приехать в день голосования (22 декабря) в Екатеринбург и проголосовать здесь. Такое право имеют все граждане Узбекистана — «даже временно пребывающие» на Урале.
На новые выборы в Узбекистане делают большую ставку как внутри страны, так и за рубежом. «Это первые парламентские выборы после избрания президентом Шавката Мирзиёева, — пояснил генконсул Хатамов. — Они проходят под лозунгом «Новый Узбекистан — новые выборы!».
Предстоящие выборы в Олий Мажлиса (Законодательную палату) Республики Узбекистан ознаменуются целым рядом новшеств: впервые в них участвует не четыре, а пять партий (добавилась «Экологическая партия Узбекистана»), они проходят по новому закону (Избирательному кодексу), благодаря которому как минимум 30% кандидатов в депутаты должны быть женщины (в качестве примера 7 из 21 члена Центризбиркома составляют женщины). За прозрачностью выборов будут следить зарубежные наблюдатели, в том числе около 300 представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.