Построенная для Абрамовича яхта протаранила причал на Карибах. ВИДЕО

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Клипарт depositphotos.com, море, яхты, яхты миллионеров
Смотритель спрыгнул в воду до столкновения с яхтойФото: depositphotos.com

На карибском острове Сан-Мартен яхта Ecstasea, которая была построена для российского олигарха Романа Абрамовича, врезалась в кабину смотрителя управления мостом. Предположительно, Ecstasea потеряла управление из-за сильного ветра.

«Смотровая площадка судна столкнулась с будкой, из которой велось управление мостом, снесла ее и столкнула в воду», — сообщает Forbs со ссылкой на Boat International. Издание отмечает, что смотритель успел спрыгнуть в воду. Сама яхта получила незначительные повреждения.

Яхта Ecstasea стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащая пакистанскому предпринимателю Альшаиру Фийязу, была построена для миллиардера Романа Абрамовича. В 2010 году он купил Eclipse — самую длинную яхту из принадлежащих российским олигархам.

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