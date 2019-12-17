Построенная для Абрамовича яхта протаранила причал на Карибах. ВИДЕО

Смотритель спрыгнул в воду до столкновения с яхтой
На карибском острове Сан-Мартен яхта Ecstasea, которая была построена для российского олигарха Романа Абрамовича, врезалась в кабину смотрителя управления мостом. Предположительно, Ecstasea потеряла управление из-за сильного ветра.
«Смотровая площадка судна столкнулась с будкой, из которой велось управление мостом, снесла ее и столкнула в воду», — сообщает Forbs со ссылкой на Boat International. Издание отмечает, что смотритель успел спрыгнуть в воду. Сама яхта получила незначительные повреждения.
Яхта Ecstasea стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащая пакистанскому предпринимателю Альшаиру Фийязу, была построена для миллиардера Романа Абрамовича. В 2010 году он купил Eclipse — самую длинную яхту из принадлежащих российским олигархам.