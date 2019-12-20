Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Около 100 торговых центров площадью 1,2 млн квадратных метров могут закрыться в ближайшие четыре года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса. Такой прогноз сделал глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«До 2023 года в городах-миллионниках полностью закрыть или существенно сократить торговую составляющую могут около 100 торговых центров общей площадью 1,2 млн квадратных метров», — цитирует Бурмистрова газета « Коммерсант». Падение интереса к ТЦ и модным бутикам отмечает и гендиректор сети магазинов Familia Константин Надеждин, который считает, что количество торговых точек в скором времени может снизиться на 5-7%, если в российской экономике не произойдет серьезных изменений.

Такой спад интереса к торговым центрам, по мнению специалистов, обусловлен развитием интернет-торговли. Так, по информации исследовательского агентства Data Insight, в первом полугодии 2019 года рынок онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров увеличился на 26% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год.

Такое мнение подтверждают также представители отрасли, указывающие на снижение количества посетителей во многих торговых центрах. «Спрос перетекает в онлайн, и мы учитываем этот тренд при планировании 2020 года», — подчеркивает гендиректор Boardriders Russia (бренды QuikSilver, Roxy, BillaBong, DC Shoes) Денис Томашевский.

Однако торговые центры ищут варианты, чтобы вернуть клиентский интерес. Среди них — переориентация на развлекательные форматы.

Так, руководитель департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина утверждает, что за последние 11 лет доля развлекательных площадей в торговых центрах увеличилась с 4% до 13% от общего объема площадей. В некоторых ТЦ этот показатель и вовсе колеблется на уровне 27—32%.