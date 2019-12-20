В Сургуте из-за бойкота водителей выросли цены на поездки в такси

В Сургуте (ХМАО) бойкот водителей привел к резкому подорожанию поездок с использованием сервиса «Яндекс.Такси». Об этом «URA.RU» сообщил один из клиентов агрегатора.
«С утра поездка на такси стоила заметно дороже. Например, в 7 утра отправиться с проспекта Пролетарского на улицу Артема можно было за 380 рублей на тарифе „Комфорт“. Хотя в обычное время цена этой поездки в два раза ниже», — сообщил пассажир.
Сургутские водители свою акцию протеста как раз и устроили в 7 утра. Они массово не вышли на смену, из-за чего количество машин на линии сократилось, а цены начали ползти вверх. «Только на место нашего сбора возле Ледового дворца спорта подъехало порядка 60 автомобилей. А кто-то просто не вышел на смену. Из-за этого в системе был повышен коэффициент стоимости поездки», — сообщил «URA.RU» один из организаторов акции. В водительских чатах в мессенджерах сейчас обсуждается предложение о повторении акции протеста на следующей неделе.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» корреспонденту «URA.RU» заявили, что сервис работает в штатном режиме: Количество водителей на линии растет — сегодня, по сравнению с прошлой неделей, их в среднем на 5-10% больше. Это связано с тем, что для таксистов декабрь — самый прибыльный месяц в году, поскольку незадолго до новогодних праздников спрос на поездки стабильно растет.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что сургутские водители устроили забастовку из-за повышения комиссий за поездку и стоимости рабочей смены, который забирает себе в качестве вознаграждения агрегатор. Аналогичные акции протеста проходили и в других регионах Урала.