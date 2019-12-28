Из Москвы прилетел следователь для допроса советника мэра из ХМАО

В Нефтеюганске следователь из центрального аппарата следственного комитета РФ Леонид Косарев провел допрос с советником главы Нефтеюганска Максимом Виером, который является фигурантом уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Раньше дело вела следственная группа четвертого управления ГСУ СК из Екатеринбурга, теперь один следователь из Москвы. Он заново знакомится со всеми материалами, общается со всеми фигурантами истории», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до конца февраля. Сам Виер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» лишь подтвердил факт общения со следователем, от остальных комментариев отказался.
Дозвониться до официального представителя СК РФ Светланы Петренко и пресс-службы силового ведомства журналисту агентства не удалось. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что советник главы Нефтеюганска Виер обвиняется в фальсификации доказательств при увольнении заместителя главы города Сергея Лагойды. Мэр Нефтеюганска проходит по этому уголовному делу свидетелем.