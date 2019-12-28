27 декабря 2019
26 декабря 2019
25 декабря 2019

Из Москвы прилетел следователь для допроса советника мэра из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Новый следователь из Москвы Леонид Косарев прилетел ознакомиться с материалами уголовного делаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганске следователь из центрального аппарата следственного комитета РФ Леонид Косарев провел допрос с советником главы Нефтеюганска Максимом Виером, который является фигурантом уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Раньше дело вела следственная группа четвертого управления ГСУ СК из Екатеринбурга, теперь один следователь из Москвы. Он заново знакомится со всеми материалами, общается со всеми фигурантами истории», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до конца февраля. Сам Виер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» лишь подтвердил факт общения со следователем, от остальных комментариев отказался.

Дозвониться до официального представителя СК РФ Светланы Петренко и пресс-службы силового ведомства журналисту агентства не удалось. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что советник главы Нефтеюганска Виер обвиняется в фальсификации доказательств при увольнении заместителя главы города Сергея Лагойды. Мэр Нефтеюганска проходит по этому уголовному делу свидетелем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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