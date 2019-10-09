На мэра из ХМАО ищут компромат через подчиненных

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев пока еще не был допрошен следователями Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники четвертого следственного управления ГСУ СК РФ, которые работают в Нефтеюганске, начали проводить следственные действия с чиновниками администрации из-за уголовного дела против советника главы города Максима Виера. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Силовики расположились в офисе городского отдела ФСБ и вызывают для проведения допросов и очных ставок сотрудников мэрии. Они сейчас пытаются в этой ситуации найти что-то на главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что в отношении Виера возбуждено по части первой статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» за увольнение заместителя главы администрации города Сергея Лагойды.

Источник «URA.RU» в силовых структурах сообщил, что мэр Нефтеюганска Дегтярев проходит по этому делу как свидетель. «В отличие от сценария начала года дело возбуждено по этой же статье, но только по другой части. Виер представлял интересы мэрии в истории с увольнением Лагойды, поэтому пока он является главным фигурантом. А Дегтярева даже вызвать на допрос пока не могут, потому что он находится в Ханты-Мансийске», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до главы Нефтеюганска и его советника корреспонденту «URA.RU» не удалось. Не ответила на телефонный звонок и официальный представители следственного комитета Светлана Петренко. Ранее «URA.RU» сообщало, что мэр города едва сам не стал фигурантом уголовного дела из-за обвинений в незаконном увольнении вице-мэра Лагойды.