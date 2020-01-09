Ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет

На продолжительность жизни влияют курение, вредная пища, низкая физическая активность, ожирение и употребление алкоголя. Отказавшись от этого можно прожить приблизительно на 10 лет дольше, считают ученые.
«Пропаганда здорового образа жизни поможет снизить нагрузку на здравоохранение за счет снижения риска развития множественных хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, и увеличения продолжительности жизни без болезней», — пишет British Medical Journal со ссылкой на исследование специалистов Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук. По мнению ученых, на продолжительность жизни напрямую влияют курение, питание, физические нагрузки, ожирение и употребление алкоголя.
Специалисты отметили, что женщины, придерживающиеся здорового образа жизни, в среднем проживали на 9,5 лет дольше тех, кто имел вредные привычки, а мужчины — на 8 лет дольше тех, кто здоровым образом жизни не отличался.
В исследовании участвовали более 100 тысяч 50-летних людей, которые на момент начала исследования ничем не болели. За их состоянием здоровья ученые следили на протяжении более 20 лет.
Росстат спрогнозировал, что к 2035 году средняя продолжительность жизни женщин в России составит 83 года, у мужчин — 76 лет, передает агентство Nation News.