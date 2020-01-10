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Рабочие курганского завода, который переходит на четырехдневку, боятся за будущее предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литье, литейный цех, курганский арматурный завод, разливка металла
Рабочие объяснили, почему им поменяют график (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники курганского Кузнечно-литейного завода (КЛЗ, принадлежит «Курганмашзаводу») опасаются за будущее своего предприятия. Ранее их ознакомили с приказом, согласно которому завод переходит на четырехдневную рабочую неделю на срок до 19 августа. Но что их ждет после этого срока, рабочие не знают. Своими опасениями они поделились с «URA.RU».

«Все работники ознакомились с приказом „Об установлении неполного рабочего времени в КЛЗ“, но надеются на перемены в лучшую сторону после новогодних праздников», — рассказал электромонтер Кузнечно-литейного завода, пожелавший не называть свое имя.

С 19 февраля сотрудники Кузнечно-литейного завода перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим работы сохранится до 19 августа. Какой график работы будет после этой даты, рабочие не знают. Они убеждены, что на сокращенную неделю их перевели из-за плохого финансирования и слабой загруженности цеха.

Получить комментарий от руководства «Курганмашзавода» не удалось. В пресс-службу организации был направлен запрос (на момент публикации новости ответ не получен). В соцсетях ранее публиковали фото приказа, однако позже документ был удален. Один из сотрудников завода подтвердил «URA.RU», что такой приказ действительно существует.

Пропавшее фото приказа в соцсетях
Фото: группа соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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