Чубайс объяснил, почему провалились экономические реформы 90-х

Анатолий Чубайс признался, что реформаторы столкнулись с таким явлением как «неплатежи» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи. Как заявил на Гайдаровском форуме глава «Роснано» Анатолий Чубайс, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП.

Чубайс признался, что такое явление как «неплатежи» стало настоящим сюрпризом для правительства, однако именно оно смогло оказать глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х, пишет РБК. «Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей». — признался Чубайс. Однако, он подчеркнул, что преодоление этой проблемы позволило улучшить ситуацию с экономикой в стране.

По данным главы «Роснано» в 1996 году объем неплатежей составил 45 процентов ВВП, добавляет телеканал 360.

Ранее Анатолий Чубайс назвал экономику России мечтой для других стран. Он подчеркнул, что у России один из лучших показателей в мире по долгу — только 12 процентов ВВП, также имеются бюджетный профицит и стабфонд, низкая — ниже четырех процентов — инфляция.