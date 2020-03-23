После публикации URA.RU пострадавшим от гаффской болезни восстановили доступ к чистой воде

Жителям Ачир после подтверждения токсичности рыбы пришлось добывать воду из снега и льда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Жители тюменского поселения Ачиры, где была зафиксирована вспышка гаффской болезни из-за заразной рыбы, после публикации URA.RU получили доступ к очищенной воде. Оборудование на водоочистной станции восстановили в минувшие выходные, сообщил агентству глава поселения Ачиры Дильнур Яналиев.

«В субботу приехали рабочие Байкаловского ККП, почистили систему, поставили новые и дополнительные запасные фильтры, сейчас все работает», — рассказал он. До этого момента местным жителям приходилось топить снег для того, чтобы иметь в распоряжении воду для готовки и питья. Брать ее из реки Алымки и местной скважины они боялись — поскольку опасались, что в нее проникнет токсин из местного озера Андреевское. Именно в нем обнаружили карасей, которые стали источником заражения гаффской болезнью.

Водоочистительная система была установлена в Ачирах в 2016 году по госпрограмме «Чистая вода». Однако местные не пользовались ею и не платили коммунальные платежи — не было потребности. Когда появилась необходимость, установка уже не работала пару лет. Жители Ачир не сразу смогли добиться того, чтобы систему вновь запустили.

Связаться с МУП Байкаловский ККП агентству не удалось — на предприятии не берут телефон. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ачиры было зафиксировано 11 случаев гаффской болезни, вызывающей паралич и отказ внутренних органов, два из них в марте 2020 года. Официальной причиной вспышки признали употребление токсичной рыбы из Андреевского озера Тобольского района.