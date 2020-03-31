30 марта 2020
29 марта 2020

Нефтяников ХМАО заставят изолировать сотрудников на месторождениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , нефть, буровая, качалки
На месторождения к нефтяникам попасть будет сложнееФото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Нефтяные компании, работающие в ХМАО, должны будут установить контрольно-пропускные пункты на въездах на месторождения и обеспечить условия для изоляции своих сотрудников. О проекте готовящегося распоряжения сообщил URA.RU секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока.

«Проектом постановления губернатора [Югры Натальи Комаровой], которое выйдет сегодня предписано всем хозяйствующим субъектам, в том числе предприятиям ТЭК обеспечить изоляцию на местах работы и контрольно-пропускные пункты установить. Это касается всех лицензионных участках, на которых работают компании в Югре», — анонсировал Тиртока.

Одним из поводов для принятия решения стала ситуация на Приобском месторождении. Там на вахту прибыл сотрудник с подозрением на коронавирус, в итоге почти 30 нефтяников пришлось эвакуировать с месторождения. «Сотрудник сервисной компании „Меркур“ отдыхал где-то за рубежом, по приезду домой не самоизолировался, а отправился на вахту. В итоге, сейчас 14 его коллег находятся в обсерваторе „Юган“, 21 доставлен в ОКБ Ханты-Мансийска с различными респираторными заболеваниями, устанавливается весь круг контактов, с которыми общался вахтовик», — прокомментировал секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании регионального оперативного штаба власти ХМАО могут усилить ограничения для борьбы с коронавирусом. Речь может идти о введении режима полной самоизоляции граждан.

Самые свежие новости в специальном вайбер-чате «Коронавирус. Югра» и telegram-канале «Коронавирус. Югра».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...