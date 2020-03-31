Нефтяников ХМАО заставят изолировать сотрудников на месторождениях

На месторождения к нефтяникам попасть будет сложнее Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нефтяные компании, работающие в ХМАО, должны будут установить контрольно-пропускные пункты на въездах на месторождения и обеспечить условия для изоляции своих сотрудников. О проекте готовящегося распоряжения сообщил URA.RU секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока.

«Проектом постановления губернатора [Югры Натальи Комаровой], которое выйдет сегодня предписано всем хозяйствующим субъектам, в том числе предприятиям ТЭК обеспечить изоляцию на местах работы и контрольно-пропускные пункты установить. Это касается всех лицензионных участках, на которых работают компании в Югре», — анонсировал Тиртока.

Одним из поводов для принятия решения стала ситуация на Приобском месторождении. Там на вахту прибыл сотрудник с подозрением на коронавирус, в итоге почти 30 нефтяников пришлось эвакуировать с месторождения. «Сотрудник сервисной компании „Меркур“ отдыхал где-то за рубежом, по приезду домой не самоизолировался, а отправился на вахту. В итоге, сейчас 14 его коллег находятся в обсерваторе „Юган“, 21 доставлен в ОКБ Ханты-Мансийска с различными респираторными заболеваниями, устанавливается весь круг контактов, с которыми общался вахтовик», — прокомментировал секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании регионального оперативного штаба власти ХМАО могут усилить ограничения для борьбы с коронавирусом. Речь может идти о введении режима полной самоизоляции граждан.