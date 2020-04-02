Сельское хозяйство Урала оказалось под ударом из-за карантина в Тюмени

Тюменские фермеры пока не знают, чем будут кормить птицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермеры Урала временно остались без поставок кормов, вакцин и лекарств из-за карантина в Тюменской области. В регионе прервали работу все предприятия, занимающиеся их реализацией, сообщили URA.RU несколько владельцев тюменских предприятий сельского хозяйства.

«Мы занимаемся разведением птицы, возникла проблема с закупкой кормов и препаратов для обработки помещений. Та же ситуация у всех знакомых на юге области, да и в других регионах Урала», — рассказал агентству владелец крестьянского хозяйства в Армизонском районе Иван Бондаренко и отмечает, если ситуация продлиться достаточно долго, им придется пускать всю птицу на забой.

Фермеры, занимающиеся разведением крупно-рогатого скота, столкнулись с отсутствием необходимых препаратов. «Скоро нужно будет выгонять на выпас, необходимы вакцины от клещей и препараты от паразитов. Ранее заказывали их планово в апреле, а теперь не можем», — отметил владелец животноводческой компании «Паритет Агро» Виктор Провоторов. Без противоклещевой обработки весной останутся и домашние животные. «У нас есть запас вакцин и антибиотиков, но он может закончиться в ближайшие дни — ежедневно поступает большое количество собак и кошек», — поделился директор сети клиник «Ветсервис».

В тюменской компании «Сибвет», которая является крупнейшим поставщиков вакцин, лекарств и антибиотиков для УрФО отметили, что не отгружают товар с 30 марта, поскольку попадают под пункт 8.1 приказа правительства о мерах против коронавируса, а штраф до 2 млн рублей. «У нас перед базой на Московском тракте сотнями стоят машины со всего Урала, люди звонят, угрожают нам, пытались сломать ворота. Обращались к властям, но ответ один — карантин», — рассказал директор компании Евгений Коломойцев.

В управлении Росельхознадзора по Тюменской области URA.RU сообщили, что знают о проблеме и вопрос уже проговаривался с региональным правительством. В департаменте АПК не стали оперативно комментировать ситуацию, послан официальный запрос. В управлении ветеринарной службы Тюменской области, что действуют в соответствии с постановлением правительства.