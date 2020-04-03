Уральские силовики ждут экстрадиции вора в законе, задержанного в Одессе

Вора в законе Автандила Кобешавидзе задержали на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU, видео: ИК «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Российские силовики ждут экстрадиции 65-летнего вора в законе Автандила Кобешавидзе, известного в криминальном мире, как Авто Копала, задержанного в Одессе несколько дней назад. В Челябинской области на него завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил URA.RU собственный источник в правоохранительных органах.

«Кобешавидзе убыл на Украину в конце прошлого года, когда в Челябинской области на него завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ [занятие высшего положения в преступной иерархии]. Его объявили в международный розыск. Кобешавидзе задержали по линии Интерпола 30 марта. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. Этим занимаются столичные коллеги», — сказал собеседник из свердловской силовой структуры.

Автандил Кобешавидзе Фото: ИА «Прайм Крайм»

Ст. 210.1 УК РФ была введена в апреле прошлого года специально для воров в законе. Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

По данным информагентства «Прайм Крайм», на допросе после задержания Кобешавидзе заявил украинским полицейским, что приехал меньше недели назад, потому что «хотел уехать из России куда-то в другую страну». Как приехал, он якобы не помнит. Украински паспорт купил на вокзале за 500 долларов.

Кобешавидзе судим семь раз, в том числе в советское время, за кражу, бродяжничество, сопротивление представителям власти. Он отбывал наказание за наркотики, грабеж и мошенничество и освободился в 2016 году в Екатеринбурге, где обосновался с конца 1990-х годов. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе, его короновали в 1973 году. Он относится к так называемому «кутаисскому клану».

Выйдя на свободу, Кобешавидзе сразу начал проводить встречи с криминалитетом Свердловской области. В частности, его интересы затрагивали Овощебазу №4. Однако свердловские силовики вынудили Кобешавидзе покинуть регион. Какое-то время он жил в Каслинском районе Челябинской области. Но и местные полицейские заставили его уехать. По некоторым данным, Кобешавидзе отправился на юг России, затем в Москву. А после возбуждения уголовного дела улетел из страны.