Тюменского экзаменатора по вождению привлекут за грубое нарушение на дороге

Сотрудника ГИБДД оштрафуют за серьезное нарушение на дороге Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Инспектора ГИБДД Тобольского МО МВД России «Тобольский» Илью Т., принимающего экзамены по вождению, привлекут к ответственности за грубое нарушение правил на дороге. Вечером 28 марта полицейский попал в ДТП в Тюмени на мотоцикле, проехав на красный свет и спровоцировав аварию с легковым автомобилем. Согласно официальным данным ГИБДД, за рулем двухколесного транспорта находилась супруга сотрудника МВД, не имеющая прав на вождение. Однако источники URA.RU утверждают, что управлял мотоциклом сам служащий.

«У самого инспектора, которому, кстати, очень трудно сдать экзамен, нет прав категории „А“. На месте ДТП было принято решение записать водителем его жену, чтобы не бросать тень на ведомство. При этом у нее водительских прав нет в принципе», — сообщает источник в силовом ведомстве. По его словам, это также было сделано для того, чтобы местное начальство избежало серьезного наказания. В итоге в отношении инспектора возбудили административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП — «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством», что грозит штрафом в размере 30 тыс. рублей.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что сотрудник данного отдела действительно попал в аварию на территории Тюмени, но не находился за рулем. «Все участники ДТП привлечены к административной ответственности. В отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка, во время которой будет дана оценка его действиям. Он будет привлечен к строжайшей дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.