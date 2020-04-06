Свердловских вкладчиков поручено защищать фонду, который не смогли найти даже приставы

Многие свердловские вкладчики лишились последних сбережений Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Свердловское правительство утвердило постановление, в котором утверждается порядок предоставления в 2020 году бюджетных субсидий «Региональному фонду защиты прав вкладчиков и акционеров». В документе говорится, что структура имеет право запрашивать казенные средства, в том числе, на оплату труда работников фонда, финансирование деятельности его представительств в муниципалитетах, закупку материалов для текущих хозяйственных целей и оплату услуг связи.

Аналогичные документы принимаются не первый год. Согласно размещенным на сайте министерства по управлению государственным имуществом документам, с 2014 по 2019 года фонду перечислялось ежегодно от 3 миллионов 367 тысяч до 3 миллионов 742 тысяч рублей. Только в 2015 году, по официальным данным, в фонд поступило 1288 заявок, рассмотрено и принято решение о перечислении субсидии по 1003 обращениям.

В тоже время, официальный сайт фонда практически не обновляется. В 2020 году на нем опубликована только одна новость. Две предыдущих появились на сайте в 2018 году. Указанные на сайте фонда телефоны не отвечают.

По данным системы «Rusprofile», в 2019 году сотрудников фонда не смогли найти представители службы судебных приставов. Открытое ими производство было прекращено «на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

По состоянию на утро 6 апреля на сайте фонда была размещена информация, что попечительский совет фонда возглавляет Артем Богачев. В 2016 году против него возбуждалось уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В 2018 году он покинул пост замаглвы МУГИСО и ушел с госслужбы.

В пресс-службе МУГИСО URA.RU сообщили, что корреспондент агентства не дозвонился до фонда так как его сотрудники в настоящее время работают в удаленном режиме. Отсутствие на сайте актуальной информации в пресс-службе объяснили «оплошностью» сотрудников фонда и заверили, что сайт будет обновлен в ближайшее время.

Спустя несколько часов на сайте фонда действительно был размещен новый список членов попечительного совета под руководством директора департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ирины Чукиной.