Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп стремятся выстраивать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в двустороннем формате, без участия европейских стран. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонных разговоров лидеров.
«Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев от участия в переговорах по Украине», — отмечает La Stampa. В материале также сказано, что после очередного телефонного разговора Путина и Трампа стало очевидно — позиция Киева остается наиболее уязвимой из-за отсутствия ресурсов и недостаточной поддержки со стороны Запада. По мнению авторов, стратегия Москвы и Вашингтона может привести к новому формату переговоров, где Европа не будет играть ключевой роли.
Накануне, 3 июля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился почти час. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили ситуацию на Украине. По его словам, глава государства вновь подтвердил намерение России продолжать выполнение целей специальной военной операции, а также обмен фильмами, демонстрирующими традиционные ценности.
Дональд Трамп, в свою очередь, подводя итоги разговора, выразил недовольство ситуацией на Украине и отметил отсутствие прогресса. «Мы обсудили множество вопросов, включая Иран и конфликт на Украине, и я недоволен текущим положением дел», — сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс, передает MK.RU.
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