Очевидцы утверждают, что возле Boeing перед взрывом кружили самолеты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

На YouTube появилось новое видео со свидетелями крушения малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году. Авторы нового журналистского расследования приводят показания очевидцев, которые утверждают, что возле пассажирского лайнера какое-то время находились военные самолеты.

«Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел… Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки… и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево», — рассказал житель поселка Ольховчик. Он добавил. что был удивлён тем, что по телевидению речь шла о том, что пассажирский лайнер был сбит ракетой с земли и не слова не сказали о летевших рядом военных самолетах.

Второй свидетель по имени Геннадий сообщил, что в небе перед катастрофой летали военные самолеты. «Видел один [самолет], точно видел. Второй, слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло, минуты две прошло — над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего — не знаю, но он был как бы горизонтально… И увидел уже, из-за облаков падал самолет», — рассказал свидетель крушения МН17. По его словам, он также заметил, что от земли в небо поднимается след, похожий на ракету (само устройство, как почеркивает мужчина, он не видел): «маленькая какая-то, взорвалась, снизу в него».

Ранее независимый эксперт по делу МН17 Юрий Антипов рассказал, что разлет осколков начался еще до того момента, когда в него, по теории, попала ракета и произошел взрыв.

Малайзийский Boeing потерпел крушение на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на его борту. Следователи считают, что катастрофа произошла из-за запущенной из установки «Бук» ракеты «земля — воздух». 9 марта суд в Гааге начал рассматривать дело о катастрофе MH17.

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